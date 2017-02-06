Песков: Разногласия по Ирану не должны помешать США и России налаживать отношения

Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. А разногласия с США в отношении Ирана не должны мешать выстраиванию отношений между двумя странами, добавил он. Как передает ТАСС, так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран – это террористическое государство номер один в мире, и публикацию The Wall Street Journal о том, что в Белом доме ищут способы разрушить военный и дипломатический союз России и Ирана, чтобы ускорить завершение сирийского конфликта и активизировать борьбу с «Исламским государством» (запрещено в России).

«Вы знаете, что Российская Федерация имеет партнерские добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», – сказал Песков. «Ни для кого не секрет, что по целому ряду вопросов международной и региональной политики позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся. Это вместе с тем не может и не должно являться препятствием для выстраивания коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США», – цитирует его ТАСС.

Администрация Трампа хочет одновременно налаживать отношения с Путиным, хотя не питает по его поводу иллюзий, и ужесточить политику по сдерживанию Ирана, писала The Wall Street Journal. Такие обещания Трамп давал в ходе предвыборной кампании, в Белом доме полагают, что их можно выполнить одновременно, если расстроить союз России и Ирана, и думают, можно ли это сделать.

Трамп в интервью Fox News назвал Иран «террористическим государством номер один». В минувшую пятницу минфин США ввел против Ирана дополнительные санкции после воскресных испытаний иранской баллистической ракеты, и в Twitter Трамп неоднократно критиковал действия Ирана и обещал коренным образом изменить политику в отношении этой страны по сравнению с мягким настроем администрации Барака Обамы.