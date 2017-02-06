В Сирию прибыли депутаты Госдумы и онкологи

В Сирию прибыли депутаты Госдумы из депутатской группы по связям с парламентом Сирии, сообщает ТАСС. В делегации координатор группы, член комитета нижней палаты по обороне Дмитрий Саблин, депутаты фракции КПРФ Александр Ющенко и Сергей Гаврилов, а также врачи-онкологи.

Депутаты проведут политические консультации с членами избранного в апреле 2016 г. Народного совета Сирии, сообщает ТАСС. В частности, запланированы встречи с председателем парламента Хадией Халаф Аббас, премьер-министром САР Имадом Хамисом, а также послом РФ в Сирии Александром Кинщаком.

Делегация также передаст гуманитарную помощь детям, чьи родители погибли в ходе сирийского конфликта. Это помощь от депутатской группы и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (первым зампредом которой является Дмитрий Саблин). «Нельзя сегодня приезжать в Сирию с пустыми руками, нужно делать пусть небольшие, но конкретные подарки», – заявил Саблин журналистам.

По словам депутата Гаврилова, для приезда российских парламентариев «выбран исключительный момент». «Потому что в связи с началом примирения, достигнутого в Астане, и предстоящими переговорами в Женеве наступает пора для решения новых задач в поствоенной истории Сирии. Мы хотим обсудить вопросы политического устройства Сирии, вопросы политических реформ, встретиться с представителями НКО. Мы планируем встретиться с лидерами основных конфессий и провести круглый стол», – рассказал он, добавив, что парламентарии планируют обсудить проект новой конституции Сирии, который ранее российская сторона передала представителям вооруженной оппозиции.

«Также с нами едут крупнейшие российские онкохирурги: академик РАН Андрей Каприн, Андрей Рябов. Надеемся, что в ходе визита будут проведены не только наши встречи с представителями парламента, с лидерами конфессий, но и беседа с министерством здравоохранения», – указал Гаврилов. Он также выразил надежду, что по итогам нынешней поездки «будут выстроены прямые отношения между российскими и сирийскими медиками».