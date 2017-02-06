Лаврова пригласили в Каракас

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес пригласила российского коллегу Сергея Лаврова посетить Каракас в 2017 г.

«Мы также привезли послание президента [Венесуэлы Николаса] Мадуро с приглашением президенту [Владимиру] Путину получить премию мира имени Уго Чавеса и подтвердили приглашение министру Лаврову посетить нас в этом году», - заявила Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о присуждении премии мира имени Уго Чавеса Путину. Эта премия была учреждена Мадуро в октябре 2016 г. По его словам, награда будет вручаться за мир и суверенитет народов. Уже тогда венесуэльский лидер объявил, что считает Путина достойным кандидатом на эту премию. Премия представляет собой статуэтку Уго Чавеса, которая была создана русским художником.