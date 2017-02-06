Первый приговор за «несообщение о преступлении» вынесен по статье из «пакета Яровой»

Кировский районный суд Астрахани в понедельник, 6 февраля, вынес приговор астраханцу Улукбеку Гафурову, оштрафовав его на 70 000 руб. за недонесение о человеке, проходившем обучение в лагере боевиков на Ближнем Востоке. «Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении). Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», - сообщила «Интерфаксу» представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

По данным прокуратуры области, это первый приговор в России, вынесенный по статье «несообщение о преступлении», которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 г. «пакета Яровой». Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове, которого в декабре 2016 г. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным по ст. 205.3 УК России и ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Это не первое судебное решение по «пакету Яровой» (комплекс поправок в законы, ужесточающих и вводящих новые наказания за ряд террористических и других преступлений, а также регламентирующий другие меры в сфере безопасности). Так, еще осенью в Бийске было начато административное дело в отношении местной общины адвентистов за незаконную миссионерскую деятельность, однако судья прекратил это дело. Уголовные дела по ст. 206.5 о недонесении об участии в несанкционированных вооруженных формированиях в настоящее время расследуются и в ряде других регионов, в том числе в Чеченской республике.