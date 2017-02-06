Большинство истребителей ВМС США не могут летать – СМИ

Две трети истребителей ВМС США семейства F/A-18 не в состоянии подняться в небо по техническим причинам. Как сообщает в понедельник, 6 февраля, еженедельник Defence News, 27% самолетов находятся на ремонте, еще 35% ожидают поставок запасных частей.

Основной причиной сложившейся ситуации называется нехватка средств на ремонт. Кроме того, имеются задержки с поставками запчастей и вынужденный вывод в резерв техники, на полноценное содержание которой нет финансирования. Это связано, пишет издание, с многолетним недостаточным финансированием ВС США в целом и морской авиации в частности.

В начале февраля руководитель Пентагона Джеймс Мэттис дал указ подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 г. с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), напоминает «РИА Новости». Как подчеркивают представители ВМС США, в случае если бюджет будет увеличен, в первую очередь нужны средства на содержание, а не на строительство новых кораблей.