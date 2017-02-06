Минюст планирует сделать более гуманными условия в колониях и тюрьмах

Минюст планирует гуманизировать условия отбывания наказания в российских колониях и тюрьмах, расширив спектр поощрений заключенных и упростив процедуру их перевода на более мягкий режим наказания.

Министерство разместило на ресурсе проектов нормативных правовых актов уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-исполнительный кодекс России.

Поправками планируется определить основания замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

«Кроме того, законопроектом будут уточнены полномочия должностных лиц исправительных учреждений при применении мер поощрений и взысканий», - сообщают авторы законопроекта.