Бизнес чаще всего жалуется в Генпрокуратуру на рейдерство – РБК

Бизнесмены чаще всего жалуются генпрокурору Юрию Чайке на рейдерство и незаконное уголовное преследование, пишет РБК. Линия с Чайкой работает с 17 июня 2016 г. Генпрокуратура предоставила изданию данные с 17 июня по 3 ноября прошлого года, за это время поступило 557 обращений бизнесменов.

Из них 202 касаются рейдерства и других незаконных действий в отношении имущества хозяйствующих субъектов, 143 – необоснованного уголовного преследования, заключения под стражу и других мер пресечения.

Из статистики также следует, что 123 раза генпрокурору жаловались на нарушение порядка предоставления публичных услуг, размещения заказов для публичных нужд, 60 раз – на нарушение порядка проведения проверок, 29 – на необоснованное принятие мер административного принуждения.

Больше всего обращений направлено от бизнесменов из Москвы, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.