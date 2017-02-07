Amnesty International призвала ООН расследовать казни тысячи узников в сирийской тюрьме

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) считает, что в военной тюрьме Сайедная под Дамаском с 2011 по 2015 г. могли быть повешены до 13 000 заключенных. Это следует из доклада, опубликованного 7 декабря. К такому выводу правозащитники пришли в результате расследования, которое продолжалось с декабря 2015 г. по декабрь 2016 г. AI не исключает, что казни в этой тюрьме продолжаются, и призывает ООН немедленно инициировать независимое расследование преступлений в Сайедная.

Выводы AI базируются на личных беседах с 84 свидетелями, среди которых были бывшие охранники этой тюрьмы, работники ее администрации, заключенные, судьи и адвокаты, а также сирийские и международные эксперты в сфере пенитенциарных практик в Сирии. Из слов опрошенных следует, что в тюрьме раз в неделю, а иногда и два раза заключенных выводили ночью группами до 50 человек и вешали в условиях строгой секретности. Также многие узники могли погибнуть из-за условий содержания в тюрьме и жестоких методов обращения, в том числе пыток и голода.