Белый дом назвал 78 терактов, недостаточно освещенных «нечестными СМИ»

Продолжая доказывать необходимость запрета на въезд в США людей из стран, которые не могут гарантировать безопасность своих граждан для окружающих, президент Дональд Трамп снова заявил об угрозе со стороны террористических радикальных исламских группировок. Он заявил, что они совершают во всем мире множество терактов, но дошло уже до того, что о терактах не всегда сообщают СМИ. «А во многих случаях очень-очень нечестная пресса и не хочет о них сообщать», – сказал он, выступая на базе ВВС США в Тампе (Флорида). Его цитирует CBS. Исламисты преследуют цель нанести удар по Америке, сказал он и привел примеры терактов 11 сентября, взрыв на финише Бостонского марафона и теракт в Сан-Бернардино. Также он добавил, что теракты совершаются по всей Европе, например, в Париже и Ницце. А журналисты стараются о многих терактах не сообщать, и «всем вам понятно почему», добавил Трамп.

Позднее в понедельник Белый дом распространил список из 78 терактов, которые организовала или совершила группировка «Исламское государство» (запрещена в России), которые, как считают в администрации США, были недостаточно широко и подробно освещены в СМИ. В список включен подрыв самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, который администрация Трампа считает делом связанной с ИГ группировкой, и теракт в Дербенте. Перечень полностью публикует The Washington Post.

Комментируя позицию президента, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал журналистам, что, по мнению Трампа, об этих терактах не то что не было сообщений вовсе, но их было недостаточно. «По его ощущениям, СМИ не всегда освещают одни из этих событий так же подробно, как и все остальные», – сказал он.

Идея Трампа в том, что теракты стали настолько повсеместными, что их уже не освещают так долго и в таких подробностях, как это делалось раньше, объяснила еще позднее еще один пресс-секретарь Белого дома – Линдси Уолтерс. По ее словам, всего несколько лет назад о любом теракте писали все СМИ, а теперь, когда они происходят не реже раза в две недели, журналисты уже не уделяют им столько внимания.

В списке Белого дома 78 терактов и нападений, совершенных с сентября 2014 г. по декабрь 2016 г. в США и за рубежом. Там упомянут теракт в Сан-Бернардино и теракты 13 ноября 2015 г. в Париже, о которых СМИ писали неделями, отмечает The Hill. Там названы теракты во Франции, Германии, Канаде, Тунисе и Австралии, равно как и взрывы отелей, нападения на военных или похищения иностранцев в мусульманских странах. Также там упомянуты нападения на военных или полицейских одиночек с явно арабскими именами или неназванных лиц, причисленных к радикальным исламистам. Есть там и инциденты, которым американские СМИ уделили мало внимания, например убийства в Дакке или Зворнике. Чиновники Белого дома включили их все в списки, чтобы доказать, как часто радикальные исламисты совершают теракты на Западе с того момента, как ИГ заявило о создании халифата.