Бывший владелец реставрационной компании «Интарсия» пожаловался Путину и Чайке на СКР

Бывший владелец реставрационной компании «Интарсия» Виктор Смирнов из Лондона пожаловался президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке на давление силовиков. Как сообщает «Коммерсантъ», в распоряжения которого попали письма бизнесмена, он жалуется на действия петербургского управления СКР. Смирнова СКР обвиняет в присвоении 320 млн руб. при реконструкции в Санкт-Петербурге «дома со львами» Лобанова-Ростовского, принадлежащего управделами президента. Также он обвиняется в покушении на мошенническое хищение еще 390 млн руб.

«Сугубо предпринимательскую деятельность следствие считает преступлением и назначает меня виновным», — цитирует газета письмо Смирнова Путину. Чайку он попросил проверить законность действий следствия и направить в СКР копию жалобы, чтобы с ним связались «законным и цивилизованным способом». Он заверил, что ни от кого не скрывается и готов отвечать на любые вопросы следствия. Уголовное преследование он связывает с конфликтом «Интарсии» с инвестором реконструкции отеля Four Seasons ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс» (подконтрольно сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину). «Тристар», вложивший в проект $250 млн, расторг контракт c «Интарсией» на сумму 2,1 млрд руб., обвинив подрядчика в срыве работ.

По версии следствия, Смирнов и его первый заместитель Дмитрий Соколов, получив аванс в размере 1,63 млрд руб., выполнили работ всего на 1,31 млрд руб., а затем еще и предъявили к оплате полную стоимость контракта в 2,1 млрд руб. Соколов помещен по домашний арест. Защита Смирнова утверждает, что 300 млн руб. «Интарсия» вернула заказчику по выданным компании банковским гарантиям ВТБ 24 и банка «Санкт-Петербург». Однако эта сумма остается в материалах уголовного дела, пишет газета. Адвокаты Смирнова утверждают, что СКР отказывается истребовать документы, опровергающие версию следствия и подтверждающие невиновность предпринимателя, — выписки из банков о перечислении денег и соглашение о взаимозачете между «Тристаром» и «Интарсией».

ГК «Интарсия» была создана в 1992 г. как реставрационная мастерская. К концу 2000-х гг. она выросла в холдинг, который контролировал до 50% реставрационного рынка Санкт-Петербурга и был одним из крупнейших господрядчиков престижных объектов в других регионах, напоминает издание. ООО «Интарсия» сейчас признано банкротом, ООО «Строительная компания "Интарсия"» в 2013 году приобретено Борисом Ротенбергом и переименовано в «Трансепт групп», остальные структуры ликвидируются.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрит кассационную жалобу конкурсного управляющего «Интарсии», который настаивает, что претензии «Тристара» незаконны и должны рассматриваться лишь в рамках дела о банкротстве, пишет газета. В пресс-службе Андрея Якунина отказались от комментариев «до завершения процесса». В «Тристар Инвестмент Холдингс» на звонки не ответили, Генпрокуратура и СКР обещали рассмотреть запрос «Коммерсанта».