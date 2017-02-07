Спикера палаты общин раскритиковали за нежелание допустить Трампа к выступлению в парламенте

Спикера палаты общин Джона Беркова раскритиковали за нежелание допускать президента США Дональда Трампа к выступлению перед парламентом во время визита в Великобританию. Как рассказал Берков BBC, его реплика вызвала волну гнева: одни посчитали ее «совершенно возмутительной», другие заявили, что он должен быть беспристрастным.

27 января британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила Трампа посетить Великобританию, после чего появилась петиция с требованием отменить его официальный визит, которая набрала 1 848 431 подпись (данные на 11.44 мск 7 февраля).

Берков в понедельник заявил, что он будет решительно против выступления Трампа перед членами обеих палат парламента. Он сделал такое заявление в ответ на указ американского президента о прекращении приема беженцев и временном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

По словам Беркова, обращение к парламенту – это не «автоматическое право», а «большая честь» для иностранного лидера. «Я убежден, что наше неприятие расизма и сексизма и наша поддержка равенства всех перед законом и независимой судебной системой являются чрезвычайно важными факторами для палаты общин», – заявил Берков.

Конгрессмен США Джо Уилсон назвал это заявление «пощечиной» республиканцам.

Один из консерваторов сообщил BBC, что Берков оказался на грани ухода в отставку, а другой – что его реплика «оказалась далеко за пределами допустимого». Глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант отметил, что Беркову придется иметь дело с «последствиями» своих заявлений.