Минюст США представил суду позицию Белого дома по «иммиграционному запрету»

Минюст США защитил решение президента Дональда Трампа ограничить въезд в страну граждан семи мусульманских стран. Как сообщает ВВС, аргументация позиции министерства на 15 страницах направлена в Девятый апелляционный окружной суд в Сан-Франциско. 7 февраля он рассмотрит апелляцию минюста на решение суда первой инстанции, который приостановил применение иммиграционного указа президента. Трамп уже назвал судью из штата Вашингтон, который принял это решение, «так называемым судьей» и с того дня неоднократно жаловался в Twitter, что суды мешают ему защищать его страну и народ от «плохих людей», которые въезжают с намерением совершить теракты. «Просто не могу поверить, что какой-либо судья может поставить страну в такую опасную ситуацию, – написал он в одном из твитов. – Поток людей продолжает прибывать. Это плохо! Если что-то случится, вините судью и судебную систему». Он добавил, что поручил спецслужбам очень тщательно проверять всех въезжающих.

Минюст считает, что иммиграционный указ президента не является запретом на въезд для мусульман, а выражает законное применение президентом его полномочий и что суд ошибся. «И даже если смягчение первоначальных требований и могли быть уместны, отмена судом общегосударственного решения стала явно чрезмерной», – говорится в заявлении. По мнению минюста, у президента приоритет в принятии решений в сфере национальной безопасности. Введенный запрет не касается именно мусульман, а принят в отношении стран с повышенной террористической угрозой, следовательно, он нейтрален в отношении религии, объясняет ведомство.