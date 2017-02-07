Николя Саркози предстанет перед судом по «делу Бигмалион»

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по подозрению в финансовых махинациях в ходе президентской кампании в 2012 г., сообщает Le Figaro со ссылкой на судебный источник.

По этим данным, судья, занимающийся делом, которое пресса окрестила «делом Бигмалион», постановил, что экс-лидер старны должен будет предстать перед судом наряду с еще 13 ответчиками.

«Дело Бигмалион» касается финансирования предвыборной кампании Саркози в 2012 г.

Как установило следствие, Саркози и его партия «Союз за народное движение» (СНД) значительно превысили установленный лимит средств в 22,5 млн евро, выделяемых на кампанию.

По данным следствия, в эту кампанию было вложено до 42,8 млн евро. Следствие полагает, что при помощи поддельных счетов-фактур штаб Саркози скрывал часть доходов на президентскую кампанию, и сделано это было, предположительно, через пиар-агентство «Бигмалион», работавшее на партию СНД и предвыборную кампанию экс-президента Франции.