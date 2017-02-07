Депутат Госдумы заподозрил заказ Запада в докладе AI о казнях в тюрьме под Дамаском

Прибывший в Сирию депутат Годсумы Александр Ющенко отрицает информацию международной правозащитной организации Amnesty International о массовых казнях в военной тюрьме Саейдная. Из доклада AI следует, что в тюрьме с 2011 по 2015 г. вешали до 50 заключенных в неделю и всего за этот период могли быть казнены или погибнуть от пыток и голода до 13 0000 человек.

«Эти так называемые некоммерческие организации, которые выражают исключительно точку зрения Запада, транслируют ее, они своими глазами ничего увидеть не могут. Пусть приезжают, посмотрят, думаю, тогда у них изменится мнение. Но в таком случае они станут неинтересны своим собственным заказчикам», - заявил Ющенко. Его цитирует «Интерфакс». Он напомнил, что президент Башар Асад объявил амнистию для всех, кто складывает оружие. По словам Ющенко, это тоже является «говорящим фактом» в пользу того, что власть не настроена на уничтожение преступников.

Он также отметил, что накануне общался с группой бельгийских депутатов, которые побывали в Сирии и, в частности, посетили военную тюрьму в Дамаске. «Бельгийские коллеги сказали, что не заметили нарушений в содержании заключенных», - сказал Ющенко.

AI опубликовала свой доклад 7 января. Ее выводы базируются на личных беседах с 84 свидетелями, среди которых были бывшие охранники этой тюрьмы, работники ее администрации, заключенные, судьи и адвокаты, а также сирийские и международные эксперты в сфере пенитенциарных практик в Сирии. Организация призвала ООН провести независимое расследование.