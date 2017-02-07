Владимир Путин подписал закон о декриминализации семейных побоев

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации домашнего насилия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон выводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Теперь правонарушителю грозит административная ответственность. За побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается ответственность в виде ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5000 до 30 000 руб. или обязательных работ на 60-120 часов.

За повторное нанесение побоев будет наступать ответственность по ст. 116 УК, которая предусматривает штраф до 40 000 руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо арест на срок до трех месяцев.