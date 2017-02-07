Собянин назначил двух новых глав «экономических» департаментов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указы о назначении двух новых министров. Владимир Ефимов и Максим Гаман назначены руководителями департаментов экономического развития и городского имущества, передает ТАСС.

«Владимир Ефимов и Максим Гаман назначены на должности министров правительства Москвы и руководителей департаментов на срок полномочий мэра Москвы», - уточнили в мэрии.

Собянин также подписал указ об освобождении Максима Решетникова от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города «в связи с переходом на другую работу». Решетников назначен врио губернатора Пермского края.