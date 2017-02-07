США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия

Власти США собираются весной пересмотреть доктрину применения ядерных вооружений, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника штаба Военно-воздушных сил (ВВС) страны Дэвида Голдфина.

«Новая команда, занимающаяся вопросами национальной безопасности, бросает свежий взгляд на многие из этих сфер», - сказал Голдфин.

«Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины», - добавил он.

Предыдущая редакция американской ядерной доктрины была разработана правительством президента-демократа Барака Обамы.