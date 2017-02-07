В Киеве решили разорвать договоры аренды земли с посольством России

Депутаты комиссии Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования намерены расторгнуть договор аренды для трех участков, которые были предоставлены посольству России на Украине. В проекте решений указана юридическая причина расторжения - нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

«Эти земельные участки были предоставлены в 1998 г. Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», - заявил депутат Игорь Мирошниченко, слова которого приводит пресс-служба горсовета.

Статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что расторгнуть договор аренды будет непросто. «Договор аренды участков - это серьезный документ, нужно посмотреть, насколько серьезна эта задумка. Расторгнуть этот договор не так просто даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать», - пояснил он.