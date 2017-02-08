«Левада-центр»: В России становится меньше сторонников смертной казни

C 2002 г. в России доля сторонников продления моратория на смертную казнь выросла с 12% до 25%, сообщает «Интерфакс». Таковы результаты измерений «Левада-центра». Последний опрос проводился с 20 по 23 января среди 1600 человек в 48 регионах. Доля сторонников полной отмены смертной казни выросла за то же время с 12% до 16%.

Сторонников восстановления смертной казни на уровне 90-х гг. в 2002 г. было 49%, сейчас - 32%. 12% респондентов считают, что применение смертной казни следует расширить, в 2002 г. таких было 19%.

Мораторий на применение смертной казни действует в России с 1996 г., с момента ее вступления в Совет Европы, вместо высшей меры наказания суды приговаривают к пожизненному заключению. Законодательно смертная казнь не отменена. Мораторий на ее применение истекал 1 января 2010 г., но в ноябре 2009 г. Конституционный суд продлил его до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

16 января 2017 г. председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил «зачистить» Уголовный кодекс от упоминания смертной казни, «поскольку ее все равно уже нет», напоминает «Интерфакс».

Смертная казнь по-прежнему применяется в Белоруссии. Недавно президент страны Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами и представителями общественности заявил, что не будет ее отменять.