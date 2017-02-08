В МИД Китая предложили США «освежить в памяти» историю Второй мировой войны

Министр иностранных дел Китая Ван И предложил правительству США «освежить в памяти» историю Второй мировой войны, в частности такие документы, как Каирская декларация 1943 г. и Потсдамская декларация 1945 г. Так глава китайского внешнеполитического ведомства ответил на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который подтвердил намерение США выполнять обязательства по защите Японии, в том числе оспариваемых Китаем островов архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Тиллерсон подчеркнул, что этот архипелаг «находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» между США и Японией.

Ван И подчеркнул, что в Каирской декларации 1943 г. и Потсдамской декларации 1945 г. четко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные земли, включая острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. По его словам, в 1946 г. суверенитет этих островов, согласно китайскому законодательству, при помощи США был восстановлен. «Но позже некоторые соседние страны незаконным путем оккупировали часть островов Наньша, что привело к так называемой напряженности в Южно-Китайском море», - отметил глава МИДа.