В Карелии «нет новых вводных» об отставке Худилайнена

Глава Карелии Александр Худилайнен не собирается досрочно уходить в отставку, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Марина Кабатюк. Его источники «Ведомостей» назвали в числе руководителей проблемных регионов, которых Кремль может сменить ради улучшения ситуации к президентским выборам, впрочем, они не утверждали, что он досрочно уйдет именно после главы Бурятии Вячеслава Наговицына.

«Никаких пресс-конференций у нас не планируется, мы работаем. У нас нет никаких новых вводных. У нас все спокойно», - сказала Кабатюк. Она добавила, что сейчас Худилайнен работает с членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которые приехали в Карелию.

Александр Худилайнен руководит Карелией с мая 2012 г., его предшественник Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Срок полномочий Худилайнена истекает 24 мая 2017 г. Он не раз говорил, что не исключает своего участия в предстоящих выборах, но пойдет на них только после одобрения президента, напоминает ТАСС.

О возможной отставке Худилайнена «Ведомостям» сказали два источника, близких к Кремлю. Сменить его может уроженец Петрозаводска, руководитель Рослесхоза, 40-летний Иван Валентик. Депутат заксобрания Карелии, председатель «Яблока» Эмилия Слабунова говорит, что разговоры о Валентике были в ноябре-декабре, но потом стали называть других кандидатов - в частности, начальника карельского управления ФССП Андрея Галямова. Были, по словам Слабуновой, и предположения, что новым губернатором назначат человека, близкого к одной из финансово-промышленных групп - например, к АФК «Система», имеющей интересы в лесной отрасли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей» про возможное назначение врио губернатора Карелии Валентика ответил, что «пока не комментирует».

Впрочем, источники РБК говорят, что на 11 часов 8 февраля внезапно назначена пресс-конференция губернатора Белгородской области Евгения Савченко. На этой неделе две утренние пресс-конференции губернаторов закончились их досрочными отставками. Что станет темой пресс-конференции Савченко, неизвестно.