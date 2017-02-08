СКР в Красноярском крае выявил хищение в космической отрасли на 6 млн рублей

СКР по Красноярскому краю выявил факт хищения в 2013 г. 6 млн руб., выделенных на разработку систем управления в космической отрасли из бюджета России, сообщается на сайте ведомства. СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По подозрению в совершении данного преступления задержаны 37-летний руководитель научно-исследовательского управления, а также 31-летний директор аффилированного коммерческого предприятия.

По предварительной версии следствия, в 2013 г. руководитель научно-исследовательского управления в рамках государственного контракта заключил договор на 6 млн руб. с директором коммерческой организации по разработке систем управления в космической отрасли. При этом организация, учредителями которой являлись родственники руководства научно-исследовательского управления, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников для создания специальных высокотехнологичных автоматизированных систем управления в космической отрасли.