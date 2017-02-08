Песков: Кремль не опасается неучастия Навального в выборах-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый процесс по делу «Кировлеса» оппозиционера Алексея Навального, как и ожидающийся сегодня приговор, являются прерогативой суда, поэтому комментировать его в Кремле не видят необходимости. Кроме того, Кремль не опасается неучастия Навального в выборах президента в 2018 г., сказал Песков.

«Мы не хотели бы никак комментировать решение суда в целом, тем более предрекать и комментировать еще не объявленные решения, - отметил пресс-секретарь Владимира Путина. - В данном случае выполняется законная судебная процедура. Те решения, которые будут приняты, вряд ли кто-то может оспаривать, если иного не предусмотрено законом».

Отвечая на вопрос журналиста, не опасаются ли власти, что Навальный в случае обвинительного приговора утратит право участвовать в предстоящих выборах президента, Песков сказал: «Что касается того, как это будет выглядеть, то какие-либо опасения не считаем уместными».

Сегодня Ленинский районный суд Кирова огласит приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, обвиняемым в хищении 16 млн руб. у предприятия «Кировлес». Сам Навальный сообщил, что приговор начнут читать в 13.00. По мнению оппозиционера, приговор не может быть оправдательным, причем возможен и условный, и реальный срок. Не исключен также «условно-реальный» приговор, когда посадят только Офицерова, пишет он.

Право участвовать в выборах президента в 2018 г. Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему Навальный осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.