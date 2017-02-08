Командование ДНР: Гиви убили из огнемета

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Это сообщает агентство «ДАН» со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики. Это предварительные данные, отметил собеседник агентства.

В связи со случившимся в ДНР объявлен план-перехват. «Гибель этого человека была выгодна украинским спецслужбам», — подчеркнул он.

Ранее о том, что Гиви могли убить в его кабинете в Донецке из РПО «Шмель» «В Контакте» написал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), он отметил, что это непроверенная информация. Затем о взрыве и пожаре в кабинете Толстых сообщили источники «Интерфакса».

Гиви был убит в 6.12 8 февраля в Донецке. По факту возбуждено уголовное дело о теракте.