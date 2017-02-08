Навальный: судья оглашает обвинительный приговор по делу «Кировлеса»

Приговор по новому делу «Кировлеса» будет обвинительным, написал оппозиционер Алексей Навальный в своем Twitter. «Навальный организовал». Ясно. Обвинительный приговор», - сообщил обвиняемый. По его оценке, судья Алексей Втюрин дословно, «до запятой», зачитывает старый приговор.

Оглашение приговора Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, обвиняемым в хищении 16 млн руб. у предприятия «Кировлес», началось сегодня в 13.00 в Ленинском районном суде Кирова. По мнению самого оппозиционера, приговор не может быть оправдательным, причем возможен и условный, и реальный срок.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый процесс по делу «Кировлеса» оппозиционера Алексея Навального, как и ожидающийся сегодня приговор, являются прерогативой суда, поэтому комментировать его в Кремле не видят необходимости. Кроме того, Кремль не опасается неучастия Навального в выборах президента в 2018 г.

Право участвовать в выборах президента в 2018 г. Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему Навальный осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.