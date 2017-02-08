Население России четвертый год подряд увеличивается

В России четвертый год подряд зафиксирован прирост населения, заявила вице-премьер Ольга Голодец. Она привела данные Росстата, согласно которым в России четвертый год подряд зафиксирован положительный прирост населения, который составляет 5400 человек. Вице-премьер добавила, что это небольшой прирост, и «позиции здесь наши очень сложные».

Голодец отметила, что в связи с ростом населения школьного возраста дефицит мест в школах России уже составляет порядка 6 млн мест и ситуация будет только ухудшаться.

Голодец напомнила, что правительство проводит программу по увеличению количества школьных мест стоимостью 25 млрд руб. в год. Удалось ввести 167 000 новых мест, но, по словам Голодец, «нужно увеличивать темпы».