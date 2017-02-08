МВД попросило прокуратуру Петербурга проверить трех депутатов городского заксобрания

ГУ МВД Петербурга попросил прокуратуру проверить трех депутатов городского заксобрания после встречи с избирателями на Марсовом поле. Как передает «Фонтанка.ру», это руководитель главка Сергей Умнов заявил в заксе в ответ на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой.

Он напомнил, что 28 января до определенного момента мероприятие на Марсовом поле действительно имело формат встречи с избирателями. «В ходе мероприятия, когда стала использоваться звукоусиливающая аппаратура, появились вопросы, не связанные со встречей с избирателями (мы знаем, что с избирателями должны встречаться в конкретном округе). У нас возникли вопросы. Мы подготовили документы, но в связи с тем что депутаты пользуются неприкосновенностью, мы их направили в прокуратуру», – сказал Умнов. Имен этих депутатов он не назвал. Он не успел уточнить их фамилии, поскольку спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прервал обсуждение вопроса, добавляет «Интерфакс».

28 января акция протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ прошла на Марсовом поле в формате встречи депутатов с избирателями. Ее проводили депутаты закса Оксана Дмитриева, Максим Резник, Борис Вишневский и Алексей Ковалев. Митинг власти города ранее согласовать отказались. Присутствовавшие на встрече сообщают, что звукоусиливающая аппаратура (один мегафон) была выключена по просьбе полиции в самом начале беседы; далее все выступавшие полагались только на силу собственного голоса, отмечает «Фонтанка».

7 февраля стало известно, что в отношении помощников депутатов, участвовавших в акции, организована служебная проверка на предмет возможных нарушений закона о госслужбе. Ее проводит контрольная группа закса, как сообщала ТАСС начальник управления информации и по общественным связям городского парламента Елена Тимошенко. По ее словам, на имя спикера заксобрания Вячеслава Макарова «пришли десятки обращений от граждан по поводу соблюдения закона о государственной службе и правомочности участия сотрудников аппарата заксобрания в митингах». Депутат Максим Резник (председатель комиссии по образованию, культуре и науке) высказал мнение, что его помощников таким образом «пытаются напугать и наказать за их гражданскую позицию» и что «это позорит петербургский парламент». «С моей точки зрения, здесь вообще нет предмета для проверки: в свободное от работы время, в выходной день помощники пошли со своими депутатами на встречу с избирателями», - сказал он ТАСС. По его словам, у контрольной группы он запросил письма с жалобами. Он также напомнил, что у полиции не было претензий к организаторам и участникам акции.

На прошлой неделе заксобрание Петербурга приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, по которым парламентарии будут обязаны согласовывать с властями города и встречи с избирателями, если планируют их проводить в форме публичных мероприятий.