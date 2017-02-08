Асад: Россия превратилась в основного игрока на мировой сцене

Президент Сирии Башар Асад считает, что Россия за последние годы стала основным игроком на международной арене.

Такое мнение Асад высказал на встрече с группой российских парламентариев, сообщает пресс-служба председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатора межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей Сергея Гаврилова.

«Раньше Женева диктовала свои политические условия, теперь Россия - основной игрок на международной арене», - цитирует Асада пресс-служба депутата.

Также в ходе встречи президент Сирии отметил исключительную роль российского лидера Владимира Путина в восстановлении мира в САР, решении острых социально-гуманитарных и экономических проблем страны, говорится в сообщении.