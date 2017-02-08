«Единая Россия» отказалась от партийного проекта с фильтрами Петрика

Президиум генсовета «Единой России» 7 февраля решил продолжать 19 партийных проектов и запустить шесть новых. Ни в одном из списков «Фонтанка» не обнаружила запущенный в 2006 г. проект «Чистая вода» по повышению рождаемости и улучшению здоровья населения с помощью правильного очищения питьевой воды. Партия запустила этот проект по инициативе тогдашнего председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова. Программа предполагала массовое внедрение фильтров «Золотая формула», которые изобрел член Российской академии естественных наук Виктор Петрик.

Специально созданная для проверки фильтров Петрика комиссия РАН отказалась признать деятельность изобретателя научной, а предложенный им способ очистки тяжелой воды от трития назвала невыполнимым. Тем не менее партия успела установить фильтры «Золотая формула» во многих школах и детских учреждениях в особо неблагополучных по загрязнению воды регионах России, всего 674 объекта, рассказал «Фонтанке» сам Петрик.

Проведенное летом 2010 г. аналитическим центром контроля качества воды ЗАО «Роса» исследование шести фильтров, изготовленных «Золотой формулой», показало «ряд существенных отклонений» от характеристик, заявленных в паспорте фильтров и их рекламе. Испытания показали, что фильтр полностью неэффективен для очистки воды от хлора, анионных поверхностно-активных веществ (входят в состав большинства моющих/чистящих средств и являются типичным загрязнителем поверхностных вод). Фильтр эффективен для очистки от бактерий, но и то до выработки половины ресурса, после чего он сам становится источником бактериального загрязнения. Также производительность фильтров оказалось значительно меньше указанной в паспорте — «до 4 л в час». РАН предостерегла от использования таких фильтров для воды до дополнительных испытаний, поскольку заявленные в них наночастицы могут быть канцерогенными.

В декабре 2011 г. Перовский суд Москвы запретил производителю «фильтров Петрика» использовать на этикетках аббревиатуру МЧС, фамилию министра Сергея Шойгу и изображение государственного флага России.

По словам Петрика, руководители школ после скандалов не стали отказываться от его фильтров и до сих пор содержат их на внебюджетные средства. «Единственное, что происходит для нас бесплатно, это мониторинг воды, - сказал он "Фонтанке". - Видимо, в свое время было дано распоряжение и его до сегодняшнего дня никто не снял – силами Роспотребнадзора за все время сделано свыше 6500 исследований воды, и ни разу ни по одному из показателей не было превышения норм ПДК».

Петрик добавил, что промышленное производство сорбента, который используется в фильтрах, составляет 500 т в год. Сам изобретатель в партийной программе «Чистая вода» не участвовал с 2010 г. и даже не знал, что проект продолжался.

Программа «Чистая вода» предусматривала рост доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества. Сначала программа была рассчитана на период с 2010 по 2017 г. На первом этапе (2010-2012 гг.) было запланировано потратить из бюджетов всех уровней около 60 млрд руб., из федерального — 27 млрд руб. До 2017 г. затраты только федеральной казны должны были составить 60-70 млрд руб. Потом ассигнования были уменьшены. Федеральная целевая программа, в которую была включена «Чистая вода», действует до 2017 г., из паспорта ФЦП следует, что в этом году на этот проект предполагалось направить 87,2 млрд руб. из внебюджетных источников, отмечает «Фонтанка».