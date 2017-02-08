Юрист ФБК не ждет изменений планов Навального по президентским выборам и после приговора

Обвинительный приговор политику Алексею Навальному не скажется на его планах по участию в президентских выборах 2018 г. Такое мнение ТАСС высказал Иван Жданов, руководитель юридического отдела основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Он также считает, что обвинительный приговор не станет препятствием для кампании оппозиционера. По мнению Жданова, «приговор будет отменен в вышестоящих инстанциях или в ЕСПЧ».

Ленинский суд Кирова 8 февраля выносит приговор Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». По словам журналистов, приговор звучит как обвинительный. По словам Навального, судья зачитывает приговор, вынесенный на первом процессе в 2013 г., слово в слово.

В перерыве Навальный связал свое уголовное преследование с попытками вытеснить его из политики. «Из-за разоблачений нашего Фонда борьбы с коррупцией есть заинтересованные в вытеснении меня из политической деятельности», - цитирует его «Интерфакс».

Навальный и Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. ЕСПЧ в феврале 2016 г. решил, что суды произвольно истолковали закон в этом деле и признали фигурантов виновными в действиях, не отличимых от законной предпринимательской деятельности. ЕСПЧ постановил, что Россия обязана выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 000 евро. В ноябре 2016 г. е Верховный суд России отменил приговор Навальному и Офицерову, ранее осужденным на пять и четыре года соответственно за хищение путем мошенничества, и отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, который начался уже 5 декабря. Дело постановили направить на новое рассмотрение в районный суд Кирова для рассмотрения в новом составе.

После решения Верховного суда об отмене приговора по делу «Кировлеса» Навальный вернул себе право участвовать в выборах президента в 2018 г. - до нового обвинительного приговора. Именно по делу «Кировлеса» он ранее был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему Навальный осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению в президенты. Политик уже объявил о начале президентской предвыборной кампании и начал сбор средств.