Петербургские депутаты обязали себя согласовывать встречи с избирателями

Заксобрание Петербурга утвердило в третьем чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, обязав местных депутатов согласовывать с властями встречи с избирателями в форме публичных мероприятий. Как сообщает ТАСС, эти поправки были внесены после двух таких акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которые проводились на улице и оказались довольно массовыми.

В третьем чтении за поправки проголосовали 38 депутатов, 11 высказались против. Законопроект должен подписать губернатор Георгий Полтавченко. Если он их подпишет, встречи депутатов с избирателями будут регулироваться ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и аналогичным местным законом, то есть потребуют согласования со Смольным.

Авторы законопроекта - депутаты-единороссы - заявили, что оппозиционеры, воспользовавшись лазейкой в законодательстве, 28 января фактически провели несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2000 человек. «Мы прикрываем лазейку, когда вы под статусом депутата обходили закон о массовых мероприятиях. Мы смотрели на это сквозь пальцы, но после 28 января на это сквозь пальцы смотреть нельзя», - заявил тогда глава фракции единороссов Александр Тетердинко (цитата ТАСС). «Интерфаксу» он объяснил, что новый порядок не приравнивает встречи с избирателями к митингам, однако устанавливает ограничения на формат таких встреч. «Встречи с избирателями могут проходить по-разному: в приемных, человек может встретиться во дворе с бабушками. Но то, что происходило на Марсовом поле 28 января, очевидно, имеет все признаки митинга», - заявил единоросс.

Ранее такой же закон был принят в Москве.