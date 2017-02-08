Нацполиция Украины назвала приоритетную версию убийства журналиста Павла Шеремета

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко назвал приоритетной версией убийства журналиста Павла Шеремета его профессиональную деятельность как на территории Украины, так и за ее пределами.

Он отметил, что кроме версии профессиональной деятельности следствие рассматривало версию дестабилизации ситуации на Украине, версию «ошибка объекта», а также конфликтную ситуацию в личной жизни.

«Во время расследования последние две версии отработаны и не являются сегодня приоритетными у следствия», - указал Вакуленко.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что следствие по-прежнему рассматривает четыре версии убийства Шеремета.

20 июля 2016 г. в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина, в которой он выехал из дома, взорвалась на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, успев проехать только несколько десятков метров. Это случилось в 7.45 утра. Взорванный автомобиль принадлежал руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, его гражданской жене, но ее в машине не было.