Весной Россия впервые испытает гиперзвуковую ракету «Циркон» с морского носителя

Весной планируется старт с морского носителя гиперзвуковой ракеты «Циркон», предназначенной для реализации концепции глобального неядерного сдерживания, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Весной впервые «Циркон» будет запущен не с Плесецка, откуда ранее выполнялись пуски этой гиперзвуковой ракеты, а с морского носителя», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что ракеты «Циркон» поступят на вооружение атомных подводных лодок «Ясень-М», перспективных субмарин типа «Хаски», а также ряда надводных кораблей.

Ракету «Циркон» разрабатывает «НПО машиностроения».