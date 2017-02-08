В Минпромторге рассказали, какие продукты смогут покупать малоимущие по карточкам

В Минпромторге рассказали, какие продукты могут купить малоимущие по продовольственным карточкам.

«По данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих вредных продуктов», - уточнили в ведомстве. Перечень продуктов питания, допущенных к системе, подготовлен с учетом рекомендаций Минздрава.

Система также оказывает поддержку фермерам, давая им возможность покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Запускаемая система будет работать на базе банковских карт «Мир». «Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку», - добавили в министерстве.