Минфин США разъяснил решение о смягчении санкций в отношении ФСБ

Санкционное подразделение минфина США дало пояснение по поводу опубликованного 2 февраля документа, в соответствии с которым были смягчены санкции в отношении ФСБ России. В документе указывается, что обнародованная ранее «Генеральная лицензия номер 1» «не разрешает лицам в США совершать сделки с ФСБ».

Исключение делается только для ограниченных целей, четко обозначенных в документе. Особо оговорено, что запрещен экспорт и реэкспорт продукции, услуг и технологий в Крым. Контакты с ФСБ разрешаются только «в отношении административных и правоприменительных функций данной организации».

Ранее пояснялось, что решение об ослаблении санкций против ФСБ продиктовано интересами американских компаний, которым эти ограничения мешали экспортировать в Россию продукцию наподобие мобильных телефонов или планшетных компьютеров.

2 февраля в Белом доме заявили, что США не смягчали санкции, а лишь уточнили действия уже введенных ограничений.