Иран запустил новую баллистическую ракету

Ракета Mersad малой дальности класса земля-воздух была запущена Ираном со стартовой Semnan к востоку от Тегерана, сообщает Fox News со ссылкой на американского чиновника. Она преодолела около 35 миль (56 км). С этого же старта 29 января Иран осуществил запуск нового типа баллистической ракеты средней дальности.

Новые испытания были произведены менее, чем через неделю после введения Соединенными Штатами расширенных санкций за проведение предыдущих тестов. 3 февраля, минфин США ввел ограничения в отношении 13 физлиц, граждан Ирана, ОАЭ, КНР, Кувейта и Ливана. Также в списке значатся 12 компаний, базирующихся в Иране, Ливане, КНР и ОАЭ. Отмечалось, что санкции введены в целях борьбы с терроризмом и «за нарушение режима нераспространения».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире и раскритиковал ядерную сделку.