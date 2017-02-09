Красноярский суд отказал фонду «Подари жизнь» в защите названия – «Коммерсантъ»

Президиум Красноярского краевого суда отказал благотворительному фонду помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» в пересмотре иска о запрете деятельности его «двойника», пишет «Коммерсантъ». Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун, создавшие свой фонд в 2006 г., настаивают, что зарегистрировавшие одноименную организацию предприниматели Елена и Олег Чипизубовы занимаются псевдоблаготворительной деятельностью, лишая тяжелобольных детей реальной помощи.

Из материалов дела следует, что Чипизубова, представляясь «специалистом» фонда Хаматовой, получала пожертвования, а затем нанимала людей, которые по ее указанию брали займы в банках. Сам фонд Чипизубовых благотворительностью не занимался. Тем не менее красноярские суды отказали в прекращении деятельности «двойника», поскольку такие санкции не предусмотрены законом об НКО. Правда, тот же закон гарантирует исключительное право НКО на свое название. Красноярские судьи ссылаются на постановления пленумов Верховного, Высшего арбитражного и Конституционного судов.

Издание приводит позицию Минюста, в соответствии с которой использование НКО полного наименования другого юрлица без подтверждающих права документов является основанием для отказа в регистрации. Тем не менее из «Картотеки.ру» следует, что за время существовании фонда Хаматовой – Корзун в России зарегистрированы 30 благотворительных фондов «Подари жизнь». Этот факт в Минюсте оставили без комментариев.

Представляющая интересы истцов управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлия Тая рассказала, что представители фонда намерены обратиться в Верховный суд.