Подозреваемый организатор терактов 11 сентября возложил ответственность за них на Америку

Miami Herald опубликовала письмо подозреваемого организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда президенту США Бараку Обаме, в котором эти атаки были названы возмездием за преступления США во всем мире. Оно было написано в январе 2015 г., но судья военного трибунала на базе Гуантанамо разрешил его отправить в Вашингтон за несколько дней до истечения президентского срока Обамы в январе 2016 г., пишет газета. Редакция получила копию письма от адвокатов подсудимого. В послании 18 страниц, Обаму автор называет «головой змеи» и «президентом страны-тирана и угнетателя».

Родившийся в Кувейте гражданин Пакистана Халид Шейх Мохаммед был задержан в феврале 2003 г. в Равалпинди в результате совместной операции спецслужб США и Пакистана. С тех пор он содержится в тюрьме на военной базе США на Кубе, с 2012 г. его там судят по обвинению в организации терактов 11 сентября 2001 г. в США. В 2002 г. в интервью «Аль-Джазире» он называл себя руководителем военного совета «Аль-Каиды» (запрещена в России). На одном из допросов он признался, что в 2002 г. лично обезглавил похищенного в Пакистане журналиста Дэниела Перла. В 1996 г. суд Нью-Йорка заочно осудил его за участие в подготовке теракта на Филиппинах против американских самолетов.

В письме Обаме Халид Шейх Мохаммед объяснил, что войну против США начала не «Аль-Каида», а войну начали сами США на мусульманской земле и вообще во всем мире, он перечислил при этом основные военные операции ВС США за пределами страны. Президента США он обвиняет в поддержке еврейских оккупантов и причинении страданий палестинскому народу. Израиль в письме упоминается 39 раз, а бывший лидер «Аль-Каиды» Усама бен Ладен – около дюжины. В частности, юриста-Обаму, разбирающегося в вопросах прав человека, автор письма обвиняет в том, что его враг был убит без суда и тайком сброшен в море, так что его семья даже не получила возможность его похоронить.

Приговора Халид Шейх Мохаммед не боится, ему не страшна казнь, а пожизненное заключение он намерен проводить в молитвах и покаянии.

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