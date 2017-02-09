ИГ взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Эйлата

Система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила несколько ракет, выпущенных по Эйлату с территории Израиля. Как пишет Jerusalem Post, это произошло впервые с 2014 г. Ответственность за обстрел взяло на себя синайское подразделение «Исламского государства» (запрещено в России), сообщает газета со ссылкой на данные Maariv.

Поздним вечером 8 февраля южное командование ЦАХАЛа сообщило, что ПВО перехватили три ракеты из четырех, выпущенных по Эйлату. Четвертая упала рядом с городом и ничего не задела. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Четырех человек госпитализировали в шоковом состоянии. На утро четверга уровень террористической угрозы в Эйлате был понижен до нормального. ИГ утверждает, что по городу было выпущено шесть ракет.

Эйлат был обстрелян через несколько часов после того, как на территории Голанских высот взорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Израильские военные нанесли ответный удар по сирийской территории и утверждают, что цель была накрыта.