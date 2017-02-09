МИД России считает Румынию угрозой после появления в стране ПРО США

Москва считает Румынию угрозой после появления в стране элементов противоракетной обороны США. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента Министерства иностранных дел России Александр Боцан-Харченко.

«Что касается позиции Румынии, позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично», – сказал Боцан-Харченко в интервью «Интерфаксу».

По его словам, «все эти решения… направлены в первую очередь против России». «При этом у нас есть основы для сотрудничества... И мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки конструктивно взаимодействовать», – добавил дипломат.