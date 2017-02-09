Путин раскритиковал европейские СМИ за манипуляцию общественным мнением

Президент России Владимир Путин направил поздравление итальянской газете La Stampa со 150-летием со дня выхода ее первого номера, где упрекнул европейские СМИ в манипуляции общественным мнением.

«Поздравляю вас со 150-летием со дня выхода первого номера газеты La Stampa, одного из старейших периодических изданий Италии и всей Европы, – той самой Европы, для которой всегда были традиционны такие ценности, как свобода слова, объективность, непредвзятость и готовность предоставить возможность для любой точки зрения найти свой путь к читателю», – говорится в поздравлении Путина, размещенном на сайте Кремля.

Однако президент отметил, что в последние годы европейские авторитетнейшие СМИ «превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью». «Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств», – написал Путин.