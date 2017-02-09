Капитан захваченного в Нигерии судна вышел на связь

Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна смог выйти на связь. Он сообщил, что все члены экипажа живы и здоровы.

«Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь, – ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться», – рассказал «РИА Новости» отец мурманского моряка Игорь Рябой, сын которого, Сергей Гусаров, также оказался в плену.

Нападение на судно произошло 5 февраля примерно в 200 км к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и открыли огонь. Восемь членов экипажа – семеро россиян и один украинец – оказались в плену.

Известно, что захваченный корабль BBC Caribbean принадлежит немецкой компании. Он шел из Камеруна в Гану.