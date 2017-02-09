Порошенко заявил, что встретится с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится в ближайшее время. Об этом он информировал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

«В ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы (Порошенко и Трамп) договорились, что министр иностранных дел Павел Климкин посетит Вашингтон, где проведет необходимые переговоры», - сказал он.

По словам Порошенко, соответствующая договоренность была достигнута в ходе «продуктивного, конструктивного и дружественного» телефонного разговора с Трампом 5 февраля. Тогда, отметил Порошенко, «мы обсудили широкий круг вопросов нашего сотрудничества», в том числе по вопросам Крыма и Донбасса, «и координацию наших действий в этом направлении».

Вице-президент США Майк Пенс 5 февраля в интервью ABC выразил глубокую озабоченность обострением ситуации в Донбассе и заявил, что Трамп и Путин обсуждали кризис на Украине во время первого телефонного разговора (ранее Белый дом эту информацию не раскрывал). «Возобновление ожесточенных боев на востоке Украины может стать первой серьезной лакмусовой бумажкой для планов Трампа улучшить отношения с Россией, тем более что его взгляды в отношении Москвы явно противоречат позиции его ближайших советников», – полагает The Wall Street Journal.

Трамп в интервью Fox News заявил, что США не знают, что происходит на Украине, но это предстоит узнать.

Ведущий телеканала спросил у президента США, не оскорбил ли его тот факт, что сразу после разговора с Владимиром Путиным неделю назад «пророссийские силы» возобновили боевые действия на востоке Украины.

«Нет, не воспринял, потому что мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются, – такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим», – сказал Трамп.