Трое военнослужащих Турции погибли при ударе ВКС России

Трое военнослужащих Турции погибли, 11 ранены при непреднамеренном ударе самолета ВКС России по цели под городом Эль-Баб, сообщил CNN Turk. По данным агентства, президент России Владимир Путин позвонил президенту Турции Эрдогану и выразил свои соболезнования в связи с инцидентом.

Турецкая Hurriyet также пишет, что удар был случайным: бомба с самолета попала в дом, где находился артиллерийский расчет турецкой армии. «Выяснение обстоятельств происшедшего и расследование ведутся с обеих сторон», - сообщила газета.

На сайте Кремля есть сообщение о разговоре Путина с Эрдоганом. «Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб. Условлено о наращивании координации по военной линии в ходе операций в Сирии против боевиков (запрещенной в России) ИГИЛ и других экстремистских организаций», - говорится в нем.

Сайт минобороны Турции был недоступен.