Штаб-квартира ООН закрыта из-за снежного шторма

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке 9 февраля будет закрыта из-за снежного шторма, начавшегося на северо-востоке США. «По причине сложных погодных условий комплекс штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке будет закрыт в четверг», — сообщила пресс-служба организации. Слабоположительные температуры, характерные для февральского Нью-Йорка, сменятся морозами до минус 7 градусов по Цельсию.

Власти штатов северо-востока США объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся на регион снежным циклоном, который, по прогнозам метеорологов, должен ударить по штатам Восточного побережья от Мэна до Мэриленда в четверг, сообщает интернет-портал USA Today.

Метеорологи сообщили, что жители этих штатов должны быть готовы к сильным порывам ветра и снегопаду. В отдельных районах северо-запада США уже объявили о закрытии школ и предприятий, а также выпустили предупреждение об осложнении условий на дорогах. Местные аэропорты объявили об отмене около 3000 рейсов.