В Минобороны прокомментировали маневры российских бомбардировщиков Ту-160 над Атлантикой

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 в четверг, 9 февраля, действительно патрулировали нейтральные воды в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, их сопровождали иностранные самолеты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«На отдельных этапах маршрута патрулирования Ту-160 сопровождались самолетами иностранных государств, в том числе и летчиками ВВС Великобритании, для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня», - приводятся в пресс-релизе Минобороны его слова.

Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78, добавил Конашенков.

«Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других стран», - подчеркнул он.

Ранее западные сайты, отслеживающие передвижение военной авиации, сообщали, что не менее четырех британских истребителей постоянной готовности были подняты в воздух в четверг на перехват предположительно двух российских бомбардировщиков, полет которых был зафиксирован у берегов Великобритании.

Как отмечал «Интерфакс», две пары истребителей «Торнадо», вылетевшие с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии, были направлены в районы Атлантики к северо-западу от Шотландии и к юго-западу от Ирландии для встречи и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков и самолета-заправщика.