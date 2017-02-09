Депутаты Госдумы посетили российскую военную базу в сирийском Хмеймиме

Депутаты Госдумы побывали в сирийском Алеппо, передает «Интерфакс». «Сегодня мы посетили российскую базу в Хмеймиме и Алеппо. Проведены очень содержательные и конструктивные встречи», - рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его словам, была проведена встреча с руководством российской базы. «Мы обсудили инцидент, связанный с турецкими военнослужащими, которые погибли в результате недостаточной скоординированности взаимодействия турецкой и российской сторон», - сказал он.

Сирийцы активно поддерживают российскую армию, высоко оценивают действия российских саперов и решение о создании школы саперов в Алеппо.