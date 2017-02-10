Строительство стены на границе с Мексикой может стоить $21,6 млрд – Reuters

Сооружение стены вдоль границы Мексики и США может стоить до $21,6 млрд и занять более трех лет, подсчитали в министерстве внутренней безопасности США. Это сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ ведомства. Стена будет представлять собой сочетание стен и ограждений, общая протяженность которых к концу 2020 г. должна составить около 2000 км. С учетом того, что на данный момент укреплено уже 1046 км границ, после достройки можно будет говорить об усиленном контроле почти за всей протяженностью границы.

Названная министерством сумма превышает ранее звучавшие оценки стоимости проекта. В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал построить эту стену, чтобы оградить страну от нелегальных мигрантов, и говорил, что она обойдется в $12 млрд. Спикер Палаты представителей Пол Райан и лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл оценивали проект в $15 млрд.

Результаты подсчетов будут представлены руководителю министерства Джону Келли в ближайшие дни.

Представитель ведомства заявила, что не будет комментировать и подтверждать или опровергать «возможное существование подготовительных документов, содержащих рассуждения, а не решения».