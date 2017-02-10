Закон об уголовной ответственности за многократные нарушения на митингах признан Конституционным

Конституционный суд не увидел несоответствия Конституции в законе об уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Это сообщает «Интерфакс». Это решение зачитал председатель КС Валерий Зорькин. Уголовная ответственность за нарушение правил проведения митингов не менее трех раз за 180 дней допустима, «если она эквивалентна характеру и степени деяния и не приводит к отступлению от принципа равенства, соразмерности и справедливости», - цитирует его ТАСС. Эта ответственность может быть признана конституционной, «только если она необходима для защиты прав и свобод человека и гражданина, иных конституционно признаваемых ценностей и адекватна общественной опасности криминализируемого противоправного деяния, признаки которого ясно и четко определены в уголовном законе, исключающем повторное привлечение к уголовной ответственности и осуждению лица за одно и то же преступление», цитирует «Интерфакс». «Если же нарушение установленного порядка не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, оно не может рассматриваться как конституционно допустимое», - добавил председатель КС.

Конституционность этой недавно введенной нормы законодательства оспаривал первый осужденный по этому закону - Ильдар Дадин. Заявителю было отказано в личном присутствии на заседании по рассмотрении его жалобы. «Конституционный суд считает, что права заявителя не нарушены, при том что он лично не будет присутствовать», – заявлял Зорькин 24 января. Согласно российскому и международному законодательству, права заявителя не нарушаются, если его позиция представлена на заседании суда его адвокатом, говорилось в решении КС. Этапировать осужденного в суд в разумные сроки невозможно, а обеспечить видеоконференцию КС с алтайской колонией, по словам Зорькина, не позволял зал судебных заседаний, не оборудованный необходимой техникой.