Вице-губернатор Краснодарского края подозревается в превышении полномочий

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«В действиях должностного лица следствием усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий представителем органа власти)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбуждено на основании материалов краснодарского УФСБ. В качестве меры пресечения на период следствия суд избрал для Гриценко подписку о невыезде. Официальных подтверждений пока нет.